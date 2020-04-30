Рейди базами відпочинку і додаткові КПП: на травневі в Запорізькій області посилять карантин

На травневі свята Національна поліція буде працювати в посиленому режимі, тим часом влада Запорізької області також посилить заходи безпеки 1-3 травня, адже через коронавірусну інфекцію в Запоріжжі закрили на карантин гуртожиток. Про це йдеться в повідомленні на сайті держобладміністрації, передають Українські Новини.

На травневі свята влада Запорізької області затвердила додаткові заходи безпеки. Заступник голови держобладміністрації Іван Федоров провів онлайн засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час травневих свят рекомендується не виходити на вулицю без потреби. Також з 1 по 3 травня і з 9 по 11 травня тимчасово припиняється робота громадського транспорту, окрім з 05:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00 години.

Крім того парки і зони відпочинку будуть перебувати під посиленим контролем, але дозволяється вигул домашніх тварин. Обмеження стосуються і прибережної зони Азовського моря та інших водойм. Також плануються рейдові перевірки готелів, гуртожитків, хостелів і інших місць відпочинку щодо дотримання правил карантину.

У період свят будуть організовані додаткові контрольно-пропускні пункти на автомобільних шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря. Зокрема, це стосується Бердянського, Приморського, Приазовського та Якимівського районів. Крім того, влада цих районів повинна розробити чіткий механізм здійснення проїзду через КПП. Що стосується вантажних автомобілів, які перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію та будівельні матеріали, повинні проїжджати без обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, українці розповіли, як проведуть травневі свята. Крім того, через спалах коронавірусу в Запоріжжі обмежили роботу громадського транспорту.