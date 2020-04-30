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30 квітня 2020, четвер, 10:53 5
Фінанси 2020-04-30T10:58:08+03:00
Українські Новини
НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати

НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати

Кира Молчанова
НБУ, Банки, виплата зарплат, Зарплатня
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Поки банки вирішують, як працюватимуть під час травневих свят, НБУ розповів, що українці зможуть самостійно обирати банк для виплати заробітної плати з 1 січня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Нацбанк оптимізував порядок переведення коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам.

Вказується, що після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав можливість формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, в тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

Як підкреслили в НБУ, нововведення запрацює з 1 січня 2021, щоб банки і роботодавці встигли доопрацювати свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси.

"Працівник, а не роботодавець, повинен самостійно обирати банк, який буде обслуговувати його рахунок. Таке право передбачено законодавством про оплату праці та ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектра банківських послуг", - зазначив заступник голови НБУ Сергій Холод.

Відповідні зміни містить постанова правління НБУ від 24 квітня 2020 №56 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті".

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк одержав скарги на 45 банків під час карантину.

Раніше голова ради Національного банку україни Богдан Данилишин заявив, що Національному банку не вистачить резервів для самостійного протистояння економічній кризі.

IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку.

Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN у відповідності з вимогами стандарту ISO 13616.

Для України IBAN складається з 29 буквено-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.

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