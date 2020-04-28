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28 апреля 2020, вторник, 12:53 700
Экономика 2020-04-28T12:54:39+03:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, как будут работать банки на майские праздники

В НБУ рассказали, как будут работать банки на майские праздники

Валерия Драгомирова
НБУ, Банки, майские праздники, Работа банков
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Национальный банк напоминает, что банки не будут работать 1 и 11 мая, в то время, как украинцы в мае будут отдыхать 12 дней.  

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

В связи с введением и возможным продлением карантина из-за распространения коронавируса, НБУ сообщил, что банки не будут работать в определенные дни согласно ранее утвержденному графику.

Нацбанк уточнил, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня.

Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 1 мая и 11 мая в этом году будут выходными днями.

Кроме того, выходными в текущем году также будут 8 июня, 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.


Как сообщали Українські Новини, "Новая Почта" рассказала о своем графике работы на майские праздники. 1 и 9 мая "Новая почта" будет работать по графику субботы.

Кроме того, в "Укрпочте" также рассказали о графике работы на майские праздники

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