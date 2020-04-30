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30 квітня 2020, четвер, 10:06 12
Суспільство 2020-04-30T10:16:31+03:00
Українські Новини
На початку травня ветерани війни отримають матеріальну допомогу. Кому і скільки виплатять

На початку травня ветерани війни отримають матеріальну допомогу. Кому і скільки виплатять

Анна Рудык
Матеріальна допомога, Соціальна допомога, Ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани війни
Гроші
Гроші

1 млн ветеранів війни отримають одноразову допомогу від 0,9 тис. до 4,1 тис. гривень до 5 травня, а також у цьому місяці пройде індексація пенсій.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Щорічно напередодні травневих свят понад 1 млн ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань отримують щорічну разову грошову допомогу до 5 травня", - сказала вона.

Міністр зазначила, що в 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 гривень до 4 120 гривень, залежно від категорії.

Наприклад, ветерани війни 1-ї групи інвалідності отримають 4 120 гривень, 2-ї групи - 3 640 гривень, 3-ї групи - 3 160 гривень, учасники бойових дій - 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, - 4 120 гривень, члени сімей загиблих учасників бойових дій - 900 гривень.

Всього на ці виплати виділено 1,3 млрд гривень.

За станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів війни вже отримали виплати.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві ветерани Другої світової війни та АТО отримають матеріальну допомогу.

Також у зв'язку з річницею Чорнобильської катастрофи, матеріальну допомогу виплатять 53 тис. киян.

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