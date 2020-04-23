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  • К годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню памяти киевляне получат матпомощь. Кому и сколько доплатят
23 апреля 2020, четверг, 12:36 925
Политика 2020-04-23T12:38:19+03:00
Українські Новини
К годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню памяти киевляне получат матпомощь. Кому и сколько доплатят

К годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню памяти киевляне получат матпомощь. Кому и сколько доплатят

Анна Рудык
Социальные выплаты, Материальная помощь, День памяти, Чернобыльская катастрофа
Деньги
Деньги

В связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы материальную помощь выплатят 53 тыс. киевлян. Об этом сегодня, 23 апреля, во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что киевляне получат одноразовую помощь от 300 до 600 гривен.

"Как вы знаете, приближается годовщина Чернобыльской катастрофы. Отмечу, что город вовремя выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Вчера я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю тридцать четвертой годовщины Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 300 до 600 гривен - получат более 53 000 киевлян, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - сообщил Кличко.

Также, готовится распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Ее получат более 78 000 ветеранов Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан. Выплаты - от 400 до 800 гривен - начнутся уже в начале мая - сказал мэр ... Всего более 140 000 киевлян получат материальную поддержку", - отметил мэр столицы.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля Киев сообщил о намерении выплатить единоразовую материальную помощь по 280-300 гривен 289 тыс. граждан по случаю Пасхи.

Тем временем Кабмин решил не учитывать "коронавирусную" тысячу при расчете субсидий.

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