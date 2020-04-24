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24 апреля 2020, пятница, 05:45 337
Общество 2020-04-24T05:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве ветераны Второй мировой войны и АТО получат материальную помощь. Кому и сколько выплатят

В Киеве ветераны Второй мировой войны и АТО получат материальную помощь. Кому и сколько выплатят

Анна Рудык
Социальные выплаты, Материальная помощь, Участники АТО, ветераны АТО
Деньги
Деньги

В то время, как Кабмин решил не учитывать дополнительные выплаты при расчете субсидий, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена выплатить материальную помощь по 400-800 гривен 78 тыс. ветеранам Второй мировой войны, участникам антитеррористической операции/операции Объединенных сил, воинам-интернационалистам и участникам "Революции достоинства" в начале мая.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ее (материальную помощь) получат более 78 тыс. ветеранов Второй мировой, участников антитеррористической операции, воинов-интернационалистов, участников "Революции достоинства" и другие отдельные категории граждан. Выплаты - от 400 до 800 гривен - начнутся уже в начале мая", - сказал он.

Соответствующее распоряжение готовится по случаю Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщали Українськi Новини, в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы материальную помощь выплатят 53 тыс. киевлян.

Также Кабмин решил не учитывать "коронавирусную" тысячу при расчете субсидий.

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