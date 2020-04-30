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30 апреля 2020, четверг, 05:30 96 Инфографика
Общество 2020-04-30T05:30:01+03:00
Українські Новини
В мае украинцам увеличат пенсии: стала известна минимальная и средняя сумма повышений

В мае украинцам увеличат пенсии: стала известна минимальная и средняя сумма повышений

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий
Повышение пенсий
Повышение пенсий

После того, как пенсионерам начали выплачивать дополнительную тысячу гривен, в мае они получат повышение пенсий на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

Так, Лазебная заявила, что проиндексированные пенсии начнут получать 8,4 млн украинских пенсионеров.

Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Как заявила Лазебная, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.

Отмечается, что соответствующие повышения предусмотренные постановлением Кабинета Министров от 1 апреля 2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Тем временем на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму.

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