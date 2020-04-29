Зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" в 2019 скоротилися в 2,1 рази

В 2019 році порівняно з 2018 роком заробітна плата і премії керівництву групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротилася в 2,1 рази до 343 млн гривень, в той час, як раніше Кабмін рекомендував спостережній раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться у фінансовому звіті групи "Нафтогаз" за 2019 рік, передають Українські Новини.

Провідний управлінський персонал групи протягом 2019 року складався в середньому з 5 членів правління та 11 директорів (2018 року - з 6 членів правління і 9 директорів).

Компенсація провідному управлінському персоналу, включена до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату та додаткові поточні

Премії і склала 343 млн гривень, у 2018 році - 717 млн гривень.

Також, в 2019 році група здійснила виплати на забезпечення діяльності наглядової ради в сумі 35 млн гривень, (у 2018 році - 53 млн гривень), включаючи оплату послуг членів наглядової ради в сумі 29 млн гривень (у 2018 році - 46 млн гривень), а також 6 млн гривень (у 2018 -7 млн гривень) у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними обов'язків членів наглядової ради, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень

Крім того, Коболєв продовжить очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.