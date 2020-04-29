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29 квітня 2020, середа, 20:04 6
Силові структури 2020-04-29T20:04:15+03:00
Українські Новини
Бойовики знову відкрили вогонь із забороненого озброєння. Один військовий поранений

Бойовики знову відкрили вогонь із забороненого озброєння. Один військовий поранений

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, поранений військовий ВСУ
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 29 квітня, один український військовослужбовець травмований, в той час, як напередодні один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл українських позицій поблизу Верхньоторецької, Гнутово, Новомихайловки, Павлополя і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" обстріляли українські позиції поблизу Новотошковского, Горіхово і Новозвановки.

Внаслідок обстрілу ворожих один український військовий отримав бойове травмування.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООВ не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Донбасі бойовики поранили в бою двох українських військових.

Також в Одеській області на Державному випробувальному полігоні проходять льотні випробування української ракети "Вільха-М".

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