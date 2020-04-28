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28 апреля 2020, вторник, 23:54 416
Силовые структуры 2020-04-28T23:56:09+03:00
Українські Новини
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

В то время, как накануне на Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ, вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотой".

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".

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