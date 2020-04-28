Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

В то время, как накануне на Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ, вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотой".

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".