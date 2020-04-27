подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 14:10 119
Силовые структуры 2020-04-27T14:11:26+03:00
Українські Новини
2 военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в понедельник

2 военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в понедельник

Елизавета Драбкина
Военные, Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Военный. Фото: pixabay
Военный. Фото: pixabay

2 военных ранены из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Также недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой", - сказано в нем.

Отмечается, что воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Также указано, что противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали боевикам адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 26 апреля, потерь не было.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".

Недавно ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет.

Больше новостей о: Военные Боевики война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Новости
На кладбища в поминальные дни пришли 13 тыс. человек. 5-7 млн приходили в предыдущие годы 14:25
Котировки акций британской Ferrexpo продолжили падение 2-ю неделю подряд 14:19
Из Майами в Киев вылетел рейс с эвакуированными украинцами 14:16
2 военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в понедельник 14:10
Рынки могут открыть уже на этой неделе. Кабмин соберется на заседание 13:58
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok