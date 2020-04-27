2 военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в понедельник

2 военных ранены из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Также недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой", - сказано в нем.

Отмечается, что воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Также указано, что противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали боевикам адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 26 апреля, потерь не было.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".

Недавно ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет.