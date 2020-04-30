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  • У разі скасування карантину українські готелі будуть заповнені, - Асоціація турагентств
30 квітня 2020, четвер, 07:00 4
Туризм 2020-04-30T07:30:02+03:00
Українські Новини
У разі скасування карантину українські готелі будуть заповнені, - Асоціація турагентств

У разі скасування карантину українські готелі будуть заповнені, - Асоціація турагентств

Елена Литвин
Туризм, Карантин, туристичний сезон, готелі, літо-2020
готель Kharkiv Palace 5 Фото: Українське фото
готель Kharkiv Palace 5 Фото: Українське фото

Поки фірми не можуть віддати гроші за заброньовані тури, Українська асоціація туристичних агентств вважає, що в разі скасування карантинних обмежень влітку українські готелі будуть заповнені.

Про це Українським Новинам повідомив в інтерв'ю президент асоціації Антон Рудич.

"Швидше за все, готелі будуть заповнені, якщо їх не будуть сприймати, як місце передачі вірусу від однієї людини до іншої", - сказав він.

На думку Рудича, якщо порівнювати літній сезон-2020 з минулим роком, він значно не зросте, тому що внутрішній туризм обмежений такими факторами, як наявність номерного фонду, якість сервісу, співвідношення ціни-якості, інфраструктура.

За статистикою асоціації, раніше тури по Україні займали 10-12 місце серед 100 найбільш популярних напрямків.

При цьому Рудич заявив, що не всі туристи, які планували провести відпустку за кордоном, переорієнтуються на українські курорти.

Також він зазначив, що при підвищеному попиті на внутрішній туризм готелі можуть підняти вартість номерів.

Як повідомляли Українські Новини, із-за коронавіруса туристична галузь в світі може понести збитки в 1,7 трлн доларів.

Раніше Українські Новини розповіли, як працюють українські туроператори в умовах епідемії.

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