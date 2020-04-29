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29 квітня 2020, середа, 18:21 21
Судова влада 2020-04-29T19:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує інцидент під Кабміном

ДБР розслідує інцидент під Кабміном

Елена Новикова
Громадське ТВ, Кабмін, Напад на журналіста, Перевищення повноважень, Поліція, Богдан Кутепов
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Держбюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень співробітниками поліції стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутепова, який раніше закликав бити журналістів видання "Страна.ua" і ряду інших ЗМІ.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

Справу відкрили за статтею 365 Кримінального кодексу.

"Зареєстрували кримінальне провадження за фактом перевищення влади", - повідомили в ГБР.

В рамках справи досліджуються обставини правопорушення поліцейських стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутєпова.

Раніше поліція повідомила про проведення службового розслідування у зв'язку з інцидентом.

На відеозаписі журналістів зафіксовано застосування фізичної сили поліцією щодо Кутепова, після того як журналіст не підкорився вимогам поліції піти з зеленого газону, з якого він вів трансляцію мітингу підприємців у Кабміну.

Нагадаємо, журналіст Богдан Кутепов заявляв про необхідність переслідувати і бити журналістів інтернет-видання "Страна.ua" і ряду інших засобів масової інформації.

Раніше кілька десятків фізичних осіб-підприємців пікетували 29 квітня Кабінет Міністрів з вимогою дозволити їм працювати з 1 травня.   

Також повідомлялось про те, що в Нацполіції заявили, що не побачили порушення карантину під час акції серед протестувальників під Кабінетом Міністрів підприємців.

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