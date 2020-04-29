ДБР розслідує інцидент під Кабміном

Держбюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень співробітниками поліції стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутепова, який раніше закликав бити журналістів видання "Страна.ua" і ряду інших ЗМІ.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

Справу відкрили за статтею 365 Кримінального кодексу.

"Зареєстрували кримінальне провадження за фактом перевищення влади", - повідомили в ГБР.

В рамках справи досліджуються обставини правопорушення поліцейських стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутєпова.

Раніше поліція повідомила про проведення службового розслідування у зв'язку з інцидентом.

На відеозаписі журналістів зафіксовано застосування фізичної сили поліцією щодо Кутепова, після того як журналіст не підкорився вимогам поліції піти з зеленого газону, з якого він вів трансляцію мітингу підприємців у Кабміну.

Нагадаємо, журналіст Богдан Кутепов заявляв про необхідність переслідувати і бити журналістів інтернет-видання "Страна.ua" і ряду інших засобів масової інформації.

Раніше кілька десятків фізичних осіб-підприємців пікетували 29 квітня Кабінет Міністрів з вимогою дозволити їм працювати з 1 травня.

Також повідомлялось про те, що в Нацполіції заявили, що не побачили порушення карантину під час акції серед протестувальників під Кабінетом Міністрів підприємців.