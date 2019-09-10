Сотрудник "Громадського ТБ" Кутепов призвал избивать журналистов издания "Страна.ua"

Сотрудник интернет-телеканала "Громадське ТВ" Богдан Кутепов заявил о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и еще ряда средств массовой информации.\r\nОб этом Кутепов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Страна.ua".\r\nВ своем сообщении сотрудник "Громадського ТБ" заявил, что журналисты сами должны "вычищать" из своей среды "неправильных" (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова. \r\n"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа "Страны.юа" - беспощадно пиз**ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.\r\nФото: facebook\/kutiepov\r\nВ комментариях к своему сообщению Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции. Он назвал ее манекеном, "подставкой под диктофон", а также "интровертом-андрогином".\r\nФото: facebook\/kutiepov\r\nРеакции на поведение своего сотрудника от руководства "Громадського ТБ" пока не поступало.\r\nНапомним, что в июле 2019 года Национальная полиция завела уголовное дело относительно Цымбалюка, который сначала избил журналиста "Страны", а потом угрожал ему судьбой Олеся Бузины (то есть, убийством). По обоим фактам полиция возбудила уголовное дело. По делу об избиении Цымбалюку было вручено подозрение.\r\nРанее парламентские фракции политических партий "Слуга народа" и "Голос" предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать "пророссийскую направленность" телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik. \r\n5 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение и передали обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.