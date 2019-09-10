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10 сентября 2019, вторник, 17:55 91
СМИ 2019-09-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Сотрудник "Громадського ТБ" Кутепов призвал избивать журналистов издания "Страна.ua"

Сотрудник "Громадського ТБ" Кутепов призвал избивать журналистов издания "Страна.ua"

Богдан Кутепов. Фото: hromadske.ua
Богдан Кутепов. Фото: hromadske.ua

Сотрудник интернет-телеканала "Громадське ТВ" Богдан Кутепов заявил о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и еще ряда средств массовой информации.

Об этом Кутепов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Страна.ua".

В своем сообщении сотрудник "Громадського ТБ" заявил, что журналисты сами должны "вычищать" из своей среды "неправильных" (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова. 

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа "Страны.юа" - беспощадно пиз**ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

Фото: facebook/kutiepovФото: facebook/kutiepov

В комментариях к своему сообщению Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции. Он назвал ее манекеном, "подставкой под диктофон", а также "интровертом-андрогином".

Фото: facebook/kutiepovФото: facebook/kutiepov

Реакции на поведение своего сотрудника от руководства "Громадського ТБ" пока не поступало.

Напомним, что в июле 2019 года Национальная полиция завела уголовное дело относительно Цымбалюка, который сначала избил журналиста "Страны", а потом угрожал ему судьбой Олеся Бузины (то есть, убийством). По обоим фактам полиция возбудила уголовное дело. По делу об избиении Цымбалюку было вручено подозрение.

Ранее парламентские фракции политических партий "Слуга народа" и "Голос" предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать "пророссийскую направленность" телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik

5 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение и передали обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию.

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