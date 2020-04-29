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29 квітня 2020, середа, 17:40 8
Фінанси 2020-04-29T17:48:21+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Курс на 29 квітня

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Курс на 29 квітня

Елена Новикова
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Курс на міжбанку
Курс на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 8 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 26,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,99-27,03 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,95-26,98 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,92-26,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,47% з 23,74 UAH/USD до 26,94 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк у період з 21 по 24 квітня скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 2,4 рази до 28,6 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 13-17 квітня.

Також економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

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