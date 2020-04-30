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30 квітня 2020, четвер, 06:00 9
Політика 2020-04-30T07:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень

Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсія
Пенсія

Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, у середу, 29 квітня, розпочав фінансування пенсій за травень, у той час, як у Міністерстві соціальної політики повідомили, що з травня пенсію на 11% проіндексують 8,4 млн пенсіонерів.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) в соціальній мережі Facebook.

У ПФУ повідомили, що вже направили на пенсійні виплати 689,6 мільйона гривень.

Виплата пенсій у травні буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Гроші пенсіонери зможуть отримати через рахунок у банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому.

Фінансування пенсій за травень. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій за травень. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, у травні пенсіонерам обіцяють відразу три підвищення пенсій.

Раніше на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

Міністерство соціальної політики 23 квітня почало виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1 тис. гривень пенсіонерам з пенсією менш як 5 тис. гривень та громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

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