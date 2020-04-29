У гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці кількість заражених зросла майже вдвічі

Кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) за станом на ранок середи збільшилася на 7 осіб до 13.

Про це в ефірі "112" сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"70 осіб вже протестовано (на коронавірус), з них лабораторно підтверджено (захворювання) у 13 осіб", - сказав він.

За словами Володіна, всі 70 осіб були протестовані методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Також він повідомив, що ще у 80 людей взяті зразки для ПЛР-тестування і його результати будуть відомі до 1 травня.

Володін зазначив, що кількість проживаючих в гуртожитку на даний момент становить 154 чоловік, більшу частину з яких складають іноземні студенти.

Гуртожиток розрахований на 512 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусом у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області) 23 квітня збільшилась на 38 осіб до 101.

Кількість хворих на коронавірусом у Київській області 26 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 570, померлих - на 1 до 13.