Підприємці вийдуть на пікети, якщо Кабмін не дозволить роздрібну торгівлю з 1 травня, — "Save ФОП"

Підприємницький рух "Save ФОП", який раніше вимагав зняти карантин з початку травня, просить Кабінет міністрів України дозволити роздрібну торгівлю з 1 травня.

Про це повідомили представники підприємницького руху "Save ФОП" під час свого онлайн-марафону, передають Українські Новини.

"Фізособи-підприємці можуть не вийти на роботу після карантину, тому позиція нашого руху така: 1 травня треба дозволити, в першу чергу, всю роздрібну торгівлю і частина побутових послуг: ремонт взуття, ремонт одягу, перукарні. Це перша черга виходу з карантину", - зазначив глава "Save ФОП" Сергій Доротич.

Також він повідомив, що у другу чергу варто забезпечити роботу транспорту, спортзалів та іншого.

Представники руху також повідомили, що якщо Кабмін залишить пропозиції підприємців без уваги, 1 травня вони вийдуть на одиночні пікети.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

Раніше редприниматели розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін.

"Save ФОП" всеукраїнське рух, учасники якого виступають за збереження малого та середнього бізнесу за допомогою збереження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

З 10 лютого 2020 року активісти руху почали акції протесту в містах України для забезпечення оптимальної роботи фізосіб-підприємців.