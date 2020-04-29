Україна заборонила своїм громадянам виліт на роботу в Лондон

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" скасувала запланований на 29 квітня рейс "Київ - Лондон" через заборону Державної авіаційної служби України, він був організований для доставки у Великобританію на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. В цих умовах легально і офіційно працевлаштовані українці можуть перебувати на території Великобританії. Відповідно, ця категорія не є ризиковою для України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці громадяни не потребували б евакуації найближчим часом і не були б потенційними розповсюджувачами на території України covid-19.

"Рейс скасований через заборону авіаційної влади України, яку авіакомпанія отримала за 2 години до запланованого часу вильоту без вказівки підстав та посилання на нормативні документи", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно і розраховувала на завчасне або в розумні терміни отримання рішення.

Пасажири рейсу зараз перебувають в терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.

Тим часом, Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.