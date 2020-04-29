Кабмін призначив головою Податкової служби Любченко

Кабінет Міністрів призначив головою Державної податкової служби, на посаду якого подали 43 заявки, Олексія Любченка.

Про це депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") написав на каналі Telegram, передають Українські Новини.

Зазначається, що з 2009 до 2011 року він займав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України, з 2011 до 2012 року був директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

З 2014 до 2015 року обіймав посаду радника голови Державної фіскальної служби.

Раніше Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів.

Як повідомляли Українські Новини, колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявляє, що не розуміє, за що його звільнили. Верланов зазначив, що міністр фінансів при його звільненні керувався статтею 87-1 закону про державну службу.

Раніше на звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.