За два дня на должность главы Налоговой подали 43 заявки

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявляет, что на должность председателя Государственной налоговой службы уже поданы 43 заявки.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.

"Решение правительства было в пятницу, на сайте правительства оно появилось в субботу, и фактически воскресенье и понедельник идет прием документов. Да, это мало, но уже за эти 2 дня только на одну должность руководителя Налоговой 43 заявки", - сказал Немчинов.

Он отметил, что в связи с карантином объявлен не конкурс, а конкурсная процедура, по результатам которой будет подписан срочный контракт на время карантина и еще 30 дней после завершения карантина.

Как сообщали Українські Новини, бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявляет, что не понимает, за что его уволили. Верланов отметил, что министр финансов при его увольнении руководствовался статьей 87-1 закона о государственной службе.

Ранее на увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.