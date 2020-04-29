У Румунії почали створення угорського автономного регіону

В Румунії палата депутатів парламенту проголосувала за так званою "мовчазної процедурою" за закон про автономію Секейского краю, де компактно проживає угорська національна меншина в той час, як Угорщина продовжить блокувати засідання "Україна-НАТО".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

Згідно з прийнятим документом має бути створений автономний регіон з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мають увійти жудеци Ковасна та Харгита, а також місто Муреш.

В автономії буде президент з терміном повноважень на чотири роки. Угорська мова стане офіційною і буде використовуватися в державних установах громадянами, які проживають у цьому краї.

Передбачається вільне використання символіки угорської нації". Автономний статус надається регіону після затвердження закону та підтвердження його на місцевому референдумі. Скасування автономії також має бути затверджено на референдумі.

Проєкт також передбачає, що на посади в місцевому і регіональному державному управлінні будуть призначатися особи, які знають мову національних меншин і ставляться до них.

Законопроект ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії, які кажуть, що він відбиває історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

25 березня пройшов кінцевий термін, до якого має бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення документа. Для затвердження законопроекту його ще має схвалити Сенат Румунії.

Уряд Румунії виступив проти прийняття законодавчого акта. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національним, суверенною і незалежною, унітарною та неподільною державою.

Секеи - одна з етнографічних груп, складових угорська національна меншина на території сучасної Румунії. Секеи домагаються автономії, проте румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, у тому числі близько 700 тисяч секеев в східної Трансільванії, десятиліттями перебувають у центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Петер Сійярто - противник українського закону про освіту і мову, так як на його думку, він порушує права угорської національної меншини. Глава МЗС також назвав мовний закон "неприйнятним" і приписав його до антиугорської політики.