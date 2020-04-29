Як контролюють режим самоізоляції в Києві. Відповідальність за порушення

В Моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19 для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тис. киян, у той час, як у столиці 1,3 тис. хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Хочу нагадати, що продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19, який ми створили в столиці. Усього до центру для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян. Із них майже 47 тисяч - особи, що повернулися в Україну з-за кордону із 11 березня. Інші – кияни, що лікуються вдома або контактували з хворими і теж повинні перебувати на самоізоляції", - сказав Кличко.

Він зауважив, що сьогодні до здійснення фізичного контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони. Вони об’єднані у постійні групи, що регулярно спілкуються з людьми. Контроль за тим, чи дотримується людина правил самоізоляції, здійснюється у вибірковому порядку і поєднується із дзвінком телефоном та контролем геолокації за допомогою чат-боту.

"Алгоритм моніторингу наступний: спочатку попередження та роз'яснювальна робота. За повторне порушення або відмову від дотримання режиму самоізоляції правоохоронці складають адміністративний протокол. На фізичний контроль Моніторинговий центр передає правоохоронцям контакти людей, які відмовляються від спілкування з фахівцями центру, ігнорують телефонні дзвінки", - додав мер Києва.

Фізичний контроль за киянами віком старше 60 років, які є в групі ризику і повинні перебувати на самоізоляції, здійснюють працівники керуючих компаній, а також сімейні лікарі. Альтернативою фізичному контролю є телеграм-бот, який створив і запустив Моніторинговий центр з протидії COVID-19.



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