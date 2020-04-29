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29 апреля 2020, среда, 12:10 397
Общество 2020-04-29T12:18:20+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса уменьшилось. Всего в столице 1,3 тыс. инфицированных

В Киеве количество новых случаев коронавируса уменьшилось. Всего в столице 1,3 тыс. инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось до 1341 человека. Об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини.

Так, он сообщил, что коронавирусом заразились за последние сутки 43 человека (за прошлые сутки было 78 новых зараженных), пятеро из них медики, один случай за прошлые сутки летальный.

За прошлые сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет. Также 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет.

Из случаев заболевания, подтвержденных за прошлые сутки, два в Киево-Печерской Лавре.

В больницы госпитализировали 17 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели после коронавируса в Киеве 69 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки (в то время как за прошлые сутки был 401 новый случай). В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.

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