В Лукьяновском СИЗО заключенные не обеспечены средствами индивидуальной защиты

Дверь в камеру заключенного в Лукьяновском СИЗО.

Дверь в камеру заключенного в Лукьяновском СИЗО.

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по результатам мониторинга медицинской части в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе заявляет, что в наличии там имеется только 3 бесконтактных термометра и лишь 2 работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО в то время, как в Украина находится на пороге пика коронавирусного заболевания.

Об этом она написала на своей странице в солильной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В наличии 3 бесконтактных термометра. Только 2 работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО. Удерживаемые лица, находящиеся в палатах-камерах медчасти, средствами индивидуальной защиты не обеспечены", - написала она.

Денисова отметила, что, по словам начальника медчасти филиала Центра здравоохранения Государственной уголовного-исполнительной службы, учреждение не обеспечено в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

В частности, они имеются лишь у медперсонала.

"Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных... Дала рекомендации руководству пенитенциарного учреждения, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и обезопасить работников учреждения и тюремное население от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, соответствующие акты реагирования с рекомендациями будут предоставлены Министерству юстиции Украины", - добавила Денисова.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Государственная уголовно-исполнительной службы заявила, что посетители тюрем и СИЗО будут проходить температурный скрининг из-за карантина.

В Минздраве сообщили, что для снятия карантина через 2 недели граждане должны соблюдать карантинные ограничения.