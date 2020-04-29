Доставка антисептиків в Італію коштувала Нацгвардії понад півмільйона гривень

Доставка гуманітарної допомоги в Італії обійшлася Національній гвардії у 633,5 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Головного управління Національної гвардії на запит Українських Новин.

Згідно з ним, в квітні Україна здійснила два авіарейси для доставки 8,9 тонн дезінфікуючої рідини.

Перший рейс обійшовся Україні в 302,6 тис. грн, з них 292,9 тис. було паливо, 9,5 - добові екіпажу, супутні витрати - 94 грн.

Другий рейс коштував 330,8 тис. грн, з них 322,5 тис. було паливо, 8,1 - добові екіпажу, супутні витрати - 158 грн.

Рахунків по оплаті авіанавігаційних і диспетчерських послуг поки не надходило.

Згідно з відповіддю на запит, Нацгвардії відсутня інформація про вартість закупівлі дезінфікуючих рідин і виділення на це бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.

Раніше допомогу Італії у боротьбі з пандемією коронавірусу вилетіли 20 українських лікарів на 14 днів. В Італії полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби