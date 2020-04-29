Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19

У Херсонській області закривають місто Каховка на карантин через спалах коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

У вівторок, 28 квітня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття міста Каховка на карантин. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

"Тому з 29 квітня на території міста будуть проводитися тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення поширення коронавирусной хвороби", - йдеться в повідомленні.

Так, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня місто Каховка буде закрито на в'їзд-виїзд. При цьому в'їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об'єктів критичної інфраструктури.

"У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") і по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежено рух та перекриття дороги бетонними блоками", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пом'якшити режим карантину в області.

24 квітня Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.