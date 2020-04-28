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28 апреля 2020, вторник, 22:00 1075 Инфографика
Общество 2020-04-28T22:01:24+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали, какую область Украины пока не затронула смертность от COVID-19

В МОЗ рассказали, какую область Украины пока не затронула смертность от COVID-19

Кира Молчанова
МОЗ, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса в Украине, коронавирус в Луганской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. В то же время, в Луганской области пока нет ни одного летального случая от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ и опубликовали инфографику.

По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастному — лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых случаях таких заболеваний было несколько.

Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно.

Тем временем, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить режим карантина в области.

 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

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