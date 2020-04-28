Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів

Після того, як Україна відновлює низку спеціальних рейсів з-за кордону, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір виконати 10 спеціальних міжнародних рейсів до 10 травня.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"З 1 по 9 травня 2020 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" буде виконувати 10 спеціальних міжнародних рейсів", - сказано в ньому.

На сьогодні компанія запланувала рейси в Амстердам і Тель-Авів 1 травня, в Женеву і Дубай - 3 травня, в Торонто, Дортмунд і Прагу - 5 травня, у Мадрид і Мілан - 7 травня, в Мюнхен - 9 травня.

Пасажири зможуть реєструватися тільки в аеропорту відправлення, при цьому реєстрація безкоштовна.

Квитки можна придбати, заповнивши спеціальну форму бронювання, відповідну конкретного рейсу.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp заявила раніше про намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня.

Тим часом, 27 квітня з Майамі (США) в Україну вилетів четвертий комерційний спецрейс у зв'язку зі спалахом коронавірусу.