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28 квітня 2020, вівторок, 19:40 12
Транспорт 2020-04-28T21:00:02+03:00
Українські Новини
Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів

Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів

Ярина Вацяк
МАУ, Коронавірус, українці за кордоном, спецрейси
МАУ
МАУ

Після того, як Україна відновлює низку спеціальних рейсів з-за кордону, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір виконати 10 спеціальних міжнародних рейсів до 10 травня.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"З 1 по 9 травня 2020 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" буде виконувати 10 спеціальних міжнародних рейсів", - сказано в ньому.

На сьогодні компанія запланувала рейси в Амстердам і Тель-Авів 1 травня, в Женеву і Дубай - 3 травня, в Торонто, Дортмунд і Прагу - 5 травня, у Мадрид і Мілан - 7 травня, в Мюнхен - 9 травня.

Пасажири зможуть реєструватися тільки в аеропорту відправлення, при цьому реєстрація безкоштовна.

Квитки можна придбати, заповнивши спеціальну форму бронювання, відповідну конкретного рейсу.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp заявила раніше про намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня.

Тим часом, 27 квітня з Майамі (США) в Україну вилетів четвертий комерційний спецрейс у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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