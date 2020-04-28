підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Фінанси
  • Донецька і Дніпропетровська області — в "лідерах" заборгованостей по заробітній платі, — Держстат
28 квітня 2020, вівторок, 18:45 18
Фінанси 2020-04-28T21:15:03+03:00
Українські Новини
Донецька і Дніпропетровська області — в "лідерах" заборгованостей по заробітній платі, — Держстат

Донецька і Дніпропетровська області — в "лідерах" заборгованостей по заробітній платі, — Держстат

Кира Молчанова
заборгованість із заробітної плати, Держстат, Заробітна плата
Гроші. Фото: slovoidilo.ua
Гроші. Фото: slovoidilo.ua

В той час, як середня зарплата українців зросла на 1 квітня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 1,8% порівняно з 1 березня до 2 964,196 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 квітня 2020 року була зафіксована у Донецькій області — 609,858 млн гривень, Дніпропетровській — 383,986 млн гривень і Харківській — 416,333 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частини зони проведення ООС.

Як повідомляли Українські Новини, у січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Зксперты зробили прогноз, що буде з зарплатами далі: зарплати найманих робітників знизяться.

Більше новин про: заборгованість із заробітної плати Держстат Заробітна плата

Під час карантину середня зарплата в Україні зросла
У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати
Новини
У Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки 20:44
Поліцейські прийшли в
В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів 20:03
В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодомору 19:55
Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів 19:40
Під час карантину середня зарплата в Україні зросла 19:25
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
більше новин
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні 11:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok