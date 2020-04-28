Донецька і Дніпропетровська області — в "лідерах" заборгованостей по заробітній платі, — Держстат

В той час, як середня зарплата українців зросла на 1 квітня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 1,8% порівняно з 1 березня до 2 964,196 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 квітня 2020 року була зафіксована у Донецькій області — 609,858 млн гривень, Дніпропетровській — 383,986 млн гривень і Харківській — 416,333 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частини зони проведення ООС.

Як повідомляли Українські Новини, у січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Зксперты зробили прогноз, що буде з зарплатами далі: зарплати найманих робітників знизяться.