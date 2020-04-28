Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит

Кабінет Міністрів буде приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні в той час, як в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Про це йдеться у спільній коментарі Міністерства закордонних справ і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"Дійсно, є звернення. Але уряд України керується насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це подвержение небезпеки захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вказується, що в Європі зараз гостра нестача сезонних працівників, якими були в основному українські громадяни.

За словами заступника міністра економіки Юлії Свириденко, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Нідерланди та Швейцарія заборонили в'їзд для іноземців.

"...через міжнародні карантинні обмеження та закритих кордонів деякі українці не мають можливості їхати на заробітки в сусідні країни. Нам всім необхідно перечекати цей непростий час вдома і не наражати на небезпеку себе і оточуючих", - сказала вона.

Водночас є країни, які, незважаючи на закриті кордони, готові прийняти українських робітників.

Вказується, що уряд готовий розглядати кожен такий запит, але приймати рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні і при дотриманні певних умов.

"Влади приймаючої сторони в особі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за кордон.

Тим часом, Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.