В "Метінвесті" розповіли, що їм не відшкодували ПДВ за лютий, а в січні виплатили із затримкою

Група "Метінвест", яка ще недавно входила в двадцятку найуспішніших українських брендів, заявляє про заборгованість з відшкодування ПДВ підприємствам групи, а також спільним підприємствам в розмірі 1 млрд гривень за лютий.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі "Метінвесту".

У прес-службі зазначили, що вчора закінчився термін за даними виплат, однак кошти підприємствам групи, а також спільним підприємствам так і не надійшли.

При цьому найбільша заборгованість з відшкодування ПДВ перед Маріупольським металургійним комбінатом ім. Ілліча (Донецька область), "Запоріжсталлю" (Запоріжжя), Південним і Центральним гірничо-збагачувальним комбінатам (Дніпропетровська область).

У прес-службі також зазначили, що підприємствам групи відшкодування ПДВ за січень було здійснено з затримками.

Як повідомляли Українські Новини, група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2019 році перерахувала до бюджетів всіх рівнів 21,1 млрд гривень податків і зборів, що на 5% нижче торішнього рівня.

Листопад група "Метінвест" закінчила з від'ємним показником EBITDA (прибуток до вирахування витрат з виплати відсотків, податків і нарахованої амортизації) 2 млн доларів (у жовтні EBITDA групи склала 20 млн доларів), скоротивши виручку порівняно з жовтнем на 13%, або на 104 млн доларів до 693 млн доларів.

В 2019 році порівняно з 2018 роком "Метінвест" скоротив виробництво готової продукції на 3% або на 174 тис. тонн до 5,595 млн тонн.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролює Вадим Новинський.