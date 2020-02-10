подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Крупнейшая металлургическая компания Украины закончила ноябрь с отрицательным EBITDA
10 февраля 2020, понедельник, 10:59 8
Экономика 2020-02-10T11:00:02+02:00
Українські Новини
Крупнейшая металлургическая компания Украины закончила ноябрь с отрицательным EBITDA

Крупнейшая металлургическая компания Украины закончила ноябрь с отрицательным EBITDA

Александр Дмитриенко
Метинвест, EBITDA, Металлургия, ГМК Украины
Метинвест Фото: metinvestholding.com
Метинвест Фото: metinvestholding.com

Ноябрь группа "Метинвест" закончила с отрицательным показателем EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) 2 млн долларов (в октябре EBITDA группы составила 20 млн долларов), сократив выручку по сравнению с октябрем на 13%, или на 104 млн долларов до 693 млн долларов.

Об этом говорится в ежемесячном отчете "Метинвеста", передают Українськi Новини.

За отчетный период "Метинвест" реализовал 430 тыс. тонн полуфабрикатов за 140 млн долларов: 323 тыс. тонн чушкового чугуна за 100 млн долларов, 98 тыс. тонн слябов за 36 млн долларов и 9 тыс. тонн квадратной заготовки за 3 млн долларов.

За указанный период "Метинвест" также реализовал 664 тыс. тонн готовой продукции за 349 млн долларов: 535 тыс. тонн плоского проката за 282 млн долларов, 118 тыс. тонн длинного проката за 62 млн долларов, а также 11 тыс. тонн трубной продукции за 6 млн долларов.

Кроме того, за отчетный период компания реализовала 145 тыс. тонн кокса за 36 млн долларов, 1 028 тыс. тонн железорудного концентрата за 81 млн долларов, а также 282 тыс. тонн окатышей за 30 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Также крупнейшая металлургическая компания Украины сократила производство готовой продукции на 3%

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года группа "Метинвест" сократила показатель EBITDA на 38,8%, или на 781 млн долларов до 1 234 млн долларов, сократив выручку на 6,3%, или на 573 млн долларов до 8,49 млрд долларов.

В 2018 году группа "Метинвест", согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль на 93%, или на 571 млн долларов, до 1,19 млрд долларов, увеличив при этом выручку на 33%, или на 2,95 млрд долларов, до 11,88 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.

При этом в 2018 году компания увеличила показатель EBITDA на 23%, или на 469 млн долларов, до 2,513 млрд долларов.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролирует Вадим Новинский.

Больше новостей о: Метинвест EBITDA Металлургия ГМК Украины

Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Новости
Крупнейшая металлургическая компания Украины закончила ноябрь с отрицательным EBITDA 10:59
Минфин предлагает валютные ОВГЗ 10:57
В начале недели рубль "замер" в обменниках Киева 10:50
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
В США показали фильм об убийствах на Майдане с обвинениями в адрес Байдена и Обамы, - СМИ 10:49 Видео
НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым 10:48
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok