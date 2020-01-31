Крупнейшая металлургическая компания Украины сократила производство на 3%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Метинвест" сократил производство готовой продукции на 3% или на 174 тыс. тонн до 5,595 млн тонн.

Об этом говорится в годовом отчете "Метинвеста", передают Українськi Новини.

Согласно ему, в октябре-декабре по сравнению июлем-сентябрем "Метинвест" сократил производство готовой продукции на 20% или на 278 тыс. тонн до 1,139 млн тонн.

В 2019 году производство плоского проката снизилось на 70 тыс. тонн – до 4 677 тыс. тонн – в основном, за счет снижения производства холоднокатаного рулона, оцинкованного холоднокатаного рулона и прочего проката на ММКИ на 94, 43 и 23 тыс. тонн соответственно в результате остановки стана 1 700 для проведения планового капитального ремонта с модернизацией в период с 27 августа по 5 ноября 2019 года, что было частично компенсировано дополнительным объемом оцинкованного холоднокатаного рулона за счет приобретения мощностей компании "Юнистил" в 3-м квартале 2018 года (82 тыс. тонн).

Производство длинного проката снизилось на 103 тыс. тонн – до 714 тыс. тонн – за счет уменьшения производства на Азовстали и Promet Steel на 73 и 30 тыс. тонн соответственно в результате снижения спроса; производство рельсовой продукции снизилось на 16 тыс. тонн – до 49 тыс. тонн – в соответствии с полученными заказами, производство трубной продукции увеличилось на 15 тыс. тонн – до 155 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 "Метинвест" купил 23,7% "Южкокса" за $30 млн и 100% "Юнистил".

Тем временем, "Метинвест" вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины.