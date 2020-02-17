В 2019 "Метинвест" заплатил 21,1 млрд гривен налогов и сборов

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2019 году перечислила в бюджеты всех уровней 21,1 млрд гривен налогов и сборов, что на 5% ниже прошлогоднего уровня.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В 2019 году "Метинвест" заплатил 7,7 млрд гривен налога на прибыль, что на треть ниже показателя 2018 года.

Кроме того, в прошлом году плата за пользование недрами выросла на 28%, до 1,9 млрд гривен, выплаты единого социального взноса – на 36%, до 4,2 млрд гривен, а налога на доходы физических лиц – на 33%, до 4 млрд гривен.

"Прошлогодний кризис в металлургической отрасли сказался на операционных и финансовых результатах "Метинвеста", что, в свою очередь, отразилось на объеме налоговых поступлений группы в бюджет Украины. Обеспечивая стабильно высокий вклад в экономику страны, "Метинвест" надеется на сбалансированный подход государства к налогообложению крупного бизнеса, а в особенности – предприятий ГМК, переживающих один из самых сложных периодов в новейшей истории Украины", - сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом группа "Метинвест" увеличила производство стали на 3%, или на 255 тыс. тонн до 7,578 млн тонн, при этом сократив производство чугуна на 3%, или на 277 тыс. тонн до 7,928 млн тонн.

Производство готовой продукции сократилось на 3%, или на 174 тыс. тонн до 5,595 млн тонн.

В 2018 году группа "Метинвест", согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль на 93%, или на 571 млн долларов, до 1,19 млрд долларов, увеличив при этом выручку на 33%, или на 2,95 млрд долларов, до 11,88 млрд долларов по сравнению с 2017 годом.

При этом в 2018 году компания увеличила показатель EBITDA на 23%, или на 469 млн долларов, до 2,513 млрд долларов.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, "Смарт-Холдинг" контролирует Вадим Новинский.