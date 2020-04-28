Закриті ринки: фермери не можуть реалізувати продукцію, в магазинах можливий дефіцит

Тоді як МОЗ лише затвердив умови роботи ринків, Всеукраїнська аграрна рада заявляє, що середні та малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде продати товар.

Про це повідомив Українським Новинам заступник голови ВАР Михайло Соколов.

"Закриття ринків призвело до того, що фермерам просто стало нікуди дівати продукцію. Це критично, тому що, коли ви не можете продати те, що робите, ви втрачаєте цей продукт", - сказав він.

За словами Соколова, основним каналом реалізації продукції для середніх і малих фермерів були ринки, що становило 70-80%.

В той же час така кількість нереалізованої на ринках продукції немає можливості ні направити на інші канали реалізації, тримати в сховищах.

"Фермери, які виробляють кінцевий продукт для споживача (овочі, фрукти, зелень), якщо це середні та малі господарства, роблять це в такому обсязі, який неможливо продати через мережу", - прокоментував Соколов.

Крім того, невеликі локальні виробники молока і м'яса також вважали за краще орієнтуватися на ринки, а не на м'ясокомбінати.

На думку Соколова, торгові мережі зацікавлені в роботі з великими фермерами, які можуть закрити їх потреби.

Проте він зазначив, що перехід споживача з ринків в мережі може призвести до дефіциту продукції останніх, оскільки магазини не зможуть відразу забезпечити виріс попит.

Соколов вважає, що протести фермерів Херсонської області можуть стати першим дзвінком для влади в разі невирішення проблеми.

Як повідомляли Українські Новини, ринків щодня оновлювати дозвіл на роботу.

Мер Львова Андрій Садовий підтримує відкриття продуктових ринків під час карантину.