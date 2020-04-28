В НБУ розповіли, як працюватимуть банки на травневі свята

Національний банк нагадує, що банки не будуть працювати 1 і 11 травня, в той час, як українці в травні будуть відпочивати 12 днів.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НБУ.

У зв'язку із введенням і можливим продовженням карантину через поширення коронавірусу, НБУ повідомив, що банки не будуть працювати в певні дні згідно раніше затвердженого графіку.

Нацбанк уточнив, що у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.

Тому для банківської системи України, як і в цілому для держави, 1 травня і 11 травня цього року будуть вихідними днями.

Крім того, вихідними у поточному році також будуть 8 червня, 29 червня, 24 серпня, 14 жовтня та 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, "Нова Пошта" розповіла про свій графік роботи на травневі свята. 1 та 9 травня "Нова пошта" працюватиме за графіком суботи.



Крім того, в "Укрпошті" також розповіли про графік роботи на травневі свята.