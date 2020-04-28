Когда можно пойти на почту. В "Укрпочте" рассказали о графике работы на майские праздники

В этом году украинцев ожидают достаточно длинные майские праздники. Однако "Укрпочта" продолжит работу даже во время дополнительных выходных, поэтому график работы на 1 мая там опубликовали заранее.

1 мая отделения "Укрпочты" будут принимать и отправлять посылки, выплачивать пенсии и денежную помощь, но не все. Работать они будут по следующему графику:

Киев №1. ул. Крещатик 22: 10:00 - 17:00.

Луцк №25. ул. Кривой Вал 19: 09:00 - 14:00.

Днепр. пр.Дмитра Яворницкого 62: 10:00 - 15:00.

Житомир №14. ул. Киевская 20: 10:00 - 15:00.

Ужгород. пл. Почтовая 4: 09:00 - 15:00.

Запорожье №5. пр-т Соборный 133: 09:00 - 17:00.

Кропивницкий №6. ул. Гоголя 72: 08:00 - 14:00.

Северодонецк №6. просп. Гвардейский 25: 09: 00-14: 00.

Львов - почтамт. ул. Словацкого 1: 09:00 - 15:00.

Николаев №1. ул. Адмиральская 27/1: 10:00 - 15:00.

Одесса №1. ул. Садовая 10: 10:00 - 15:00.

ДКД Ровно. пл. Привокзальная 3А: 09: 00-14: 00.

Тернополь №6. ул. Князя Острожского 54: 10: 00-14: 00.

Харьков №1. ул. Молочная 6: 10:00 - 16:00.

Черкассы №1. ул. Б. Вишневецкого 34: 09:00 - 15:00.

Черновцы №2. ул. Почтовая 6: 10:00 - 16:00.

В субботу 2 мая и воскресенье 3 мая график работы будет такое же, как в обычную субботу или воскресенье.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрпочта" начало бесплатную доставку посылок в больницы.

"Укрпочта" стала национальным оператором связи, предоставляющим услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине.