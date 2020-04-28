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  • У Туркменістані жінкам-держслужбовцям заборонили робити манікюр, накладні вії і фарбувати волосся
28 квітня 2020, вівторок, 13:00 17
Світ 2020-04-28T13:08:04+03:00
Українські Новини
У Туркменістані жінкам-держслужбовцям заборонили робити манікюр, накладні вії і фарбувати волосся

У Туркменістані жінкам-держслужбовцям заборонили робити манікюр, накладні вії і фарбувати волосся

Елизавета Кесельман
Сексизм, жінки, Туркменістан, Заборона для жінок
Нігті. Манікюр. Фото: pixabay
Нігті. Манікюр. Фото: pixabay

Раніше в Судані жінкам дозволили не покривати голову і носити брюки. Тим часом, влада Туркменістану посилила правила зовнішнього вигляду для жінок, які перебувають на державній службі. Їм заборонили фарбувати волосся, робити манікюр, і носити накладні вії. Про це передає "Радіо Азатлик".

За інформацією відомства, в Ашхабаді (столиця Туркменістану), в державних установах і на підприємствах посилили заборони і вимоги до зовнішнього вигляду жінок. Бюджетним співробітницям, в тому числі викладачам, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.

Наголошується, що під заборону також потрапили і широкі коміри, прикрашені національними візерунками. Жінкам-держслужбовцям наказали носити "вузькі, прості і скромні" коміри.

Видання повідомляє, що після оголошення нових вимог власників салонів краси та перукарень викликали в поліцію і попередили про те, що обмеження поширюються і на них.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Nike створила колекцію хіджабів і купальників для спортсменок-мусульманок.

Раніше в Йорданії футболістки посеред гри проявили солідарність, оточивши суперницю, щоб та змогла поправити хіджаб.

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