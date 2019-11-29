В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову

Новые власти Судана отменили закон "О гражданском порядке", который запрещал носить женщинам брюки и появляться на публике с непокрытой головой. Об этом передает BBC.

Закон приняли во времена суданского лидера Омара аль-Башира. Он запрещал женщинам носить брюки, появляться в общественных местах без головного убора или находиться с мужчиной, который не является законным супругом или родственником.

Нарушение закона предусматривало крупные штрафы, порку и заключение на срок до 5 лет. Некоторые получали 40 ударов плетью за ношение брюк на публике.

Правозащитница Хала аль-Кариб заявила, что отмена закона является "массовым шагом" для ее страны, утверждая, что законодательство навязывает идеологию старого режима, "основанную на терроре и дискриминации".

Власти имели право "буквально охотиться на женщин" за то, как они одеваются, ходят и общаются с другими.

Активистка добавила, что необходимо сделать еще больше, чтобы положить конец "очень дискриминационной правовой базе".

Как сообщали Українські Новини, ранее боевики Исламского государства сожгли за раз более 40 человек.

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