подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову
29 ноября 2019, пятница, 18:28 204
Мир 2019-11-29T19:00:02+02:00
Українські Новини
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову

В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову

Ислам, Судан, Мусульмане, Отмена законопроекта, Религия
Девушка.Ислам.Фото: pixabay
Девушка.Ислам.Фото: pixabay

Новые власти Судана отменили закон "О гражданском порядке", который запрещал носить женщинам брюки и появляться на публике с непокрытой головой. Об этом передает BBC.

Закон приняли во времена суданского лидера Омара аль-Башира. Он запрещал женщинам носить брюки, появляться в общественных местах без головного убора или находиться с мужчиной, который не является законным супругом или родственником.

Нарушение закона предусматривало крупные штрафы, порку и заключение на срок до 5 лет. Некоторые получали 40 ударов плетью за ношение брюк на публике.

Правозащитница Хала аль-Кариб заявила, что отмена закона является "массовым шагом" для ее страны, утверждая, что законодательство навязывает идеологию старого режима, "основанную на терроре и дискриминации".

Власти имели право "буквально охотиться на женщин" за то, как они одеваются, ходят и общаются с другими.

Активистка добавила, что необходимо сделать еще больше, чтобы положить конец "очень дискриминационной правовой базе".

Как сообщали Українські Новини, ранее боевики Исламского государства сожгли за раз более 40 человек.

Также в Индии суд упразднил "мгновенный развод" мусульман.

Больше новостей о: Ислам Судан Мусульмане Отмена законопроекта Религия

Архив
Новости
Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ 18:59
Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР 18:52
В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе 18:51 Инфографика
Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми" 18:46
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову 18:28
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok