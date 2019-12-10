подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Мир
  • Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок
10 декабря 2019, вторник, 17:48 55
Мир 2019-12-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок

Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок

Елизавета Кесельман
Nike, которая ранее выпустила

Компания Nike, которая ранее выпустила "святые кроссовки", создала партию спортивных хиджабов, а также купальников, полностью покрывающих тело. Об этом передает CNN.

В частности, новая коллекция спортивной одежды сделана из легкой, дышащей ткани, которая способна быстро высыхать и может защищать от солнечных излучений UPF40+.

"Дизайн коллекции Nike Victory Swim Collection отвечает разнообразным потребностям, от скромных преимуществ и до защиты от солнца, и отражает приверженность Nike к инклюзивному дизайну", — рассказали в компании.

 

Линия одежды будет доступна по всему миру в отдельных розничных магазинах и онлайн с 1 февраля 2020 года.

В дополнении к купальнику также идут хиджаб, туника и леггинсы для плавания.

Новые варианты одежды для плавания вышли вслед за выпуском Nike спортивного хиджаба для женщин-мусульманок в 2017 году.

В Nike отметили, что компания начала разрабатывать спортивный хиджаб после того, как некоторые мусульманские спортсменки пожаловались на неудобство ношения традиционного платка во время соревнований.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб, а в Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову.

Также Nike разработал кроссовки из фильма "Назад в будущее 2".

 

Больше новостей о: Nike которая ранее выпустила "святые кроссовки" создала партию спортивных хиджабов а также купальников полностью покрывающих тело. Спорт Спортивная одежда Хиджаб Ислам

Архив
Новости
Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе стал предметом ложной интерпретации "экспертов", - член ВСП Маловацкий 18:20
Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину, – NBT 18:13
Фото ГУ НП во Львовской области
Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус 18:08
Терминалы F и D в "Борисполе" хотят сдать в аренду 18:08
Опасный туман накроет Киев вечером во вторник, спасатели объявили желтый уровень опасности 18:07
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok