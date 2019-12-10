Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок

Компания Nike, которая ранее выпустила "святые кроссовки", создала партию спортивных хиджабов, а также купальников, полностью покрывающих тело. Об этом передает CNN.

В частности, новая коллекция спортивной одежды сделана из легкой, дышащей ткани, которая способна быстро высыхать и может защищать от солнечных излучений UPF40+.

"Дизайн коллекции Nike Victory Swim Collection отвечает разнообразным потребностям, от скромных преимуществ и до защиты от солнца, и отражает приверженность Nike к инклюзивному дизайну", — рассказали в компании.

Линия одежды будет доступна по всему миру в отдельных розничных магазинах и онлайн с 1 февраля 2020 года.

В дополнении к купальнику также идут хиджаб, туника и леггинсы для плавания.

Новые варианты одежды для плавания вышли вслед за выпуском Nike спортивного хиджаба для женщин-мусульманок в 2017 году.

В Nike отметили, что компания начала разрабатывать спортивный хиджаб после того, как некоторые мусульманские спортсменки пожаловались на неудобство ношения традиционного платка во время соревнований.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб, а в Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову.

Также Nike разработал кроссовки из фильма "Назад в будущее 2".