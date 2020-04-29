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  • Через пандемію понад 62 тис пакистанців за межами своєї країни очікують на повернення додому
29 квітня 2020, середа, 06:19 7 Фото
Азія 2020-04-29T08:30:02+03:00
Українські Новини
Через пандемію понад 62 тис пакистанців за межами своєї країни очікують на повернення додому

Через пандемію понад 62 тис пакистанців за межами своєї країни очікують на повернення додому

Сергій Паламаренко
Пакистан, репатріація, Пандемія, Коронавірус, Повернення додому, ІРП
Пакистан повертає своїх громадян додому. Фото: globalvillagespace.com
Пакистан повертає своїх громадян додому. Фото: globalvillagespace.com

62 709 громадян Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) в різних країнах світу зареєструвалися і чекають своєї репатріації з-за кордону на батьківщину. Такі дані повідомило інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND) з посиланням на Групу з управління надзвичайними ситуаціями Пакистану.

Як повідомляють репортери, проконтролювати ефективність даної структури, створеної при Міністерстві закордонних справ ІРП в Ісламабаді прибув керівник зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Махмуд Куреші. При цьому, як наголошується в повідомленні, головний пакистанський дипломат приїхав до Групи з управління надзвичайними ситуаціями без попереднього анонсування свого візиту.

Фото: radio.gov.pk

Генеральний директор підрозділу Салман Атар повідомив міністру, що на даний момент 11 529 пакистанців, які перебували за кордоном і які виявили бажання після оголошення каратніна в‘їхати в ІРП, були повернуті в країну.

Своєю чергою міністр закордонних справ заявив, що уряд повністю усвідомлює проблеми і труднощі закордонних пакистанців, які хочуть повернутися в свою країну. Шах Махмуд Куреші сказав, що

"Уряд ІРП буде використовувати всі можливі ресурси, щоб поетапно повернути пакистанців до себе додому", - зазначив міністр Куреші.

Фото: radio.gov.pk

Як інформували Українські Новини, Економічний координаційний комітет Ісламської Республіки Пакистан схвалив "Пакет Чота Каробар Імдад" (The "Chota Karobar Imdad Package") загальною сумою в 50 млрд. пакистанських рупій, (більше $310 млн). Основним завданням даної ініціативи є підтримка малих підприємств, в рамках якої уряд буде оплачувати рахунки за електроенергію протягом трьох місяців.

Також агентство повідомляло, що Україна відновлює евакуацію українців, які перебувають за кордоном і які висловили бажання повернутися додому. Міністерство інфраструктури вже оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу.

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