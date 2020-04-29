Через пандемію понад 62 тис пакистанців за межами своєї країни очікують на повернення додому

62 709 громадян Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) в різних країнах світу зареєструвалися і чекають своєї репатріації з-за кордону на батьківщину. Такі дані повідомило інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND) з посиланням на Групу з управління надзвичайними ситуаціями Пакистану.

Як повідомляють репортери, проконтролювати ефективність даної структури, створеної при Міністерстві закордонних справ ІРП в Ісламабаді прибув керівник зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Махмуд Куреші. При цьому, як наголошується в повідомленні, головний пакистанський дипломат приїхав до Групи з управління надзвичайними ситуаціями без попереднього анонсування свого візиту.

Фото: radio.gov.pk

Генеральний директор підрозділу Салман Атар повідомив міністру, що на даний момент 11 529 пакистанців, які перебували за кордоном і які виявили бажання після оголошення каратніна в‘їхати в ІРП, були повернуті в країну.

Своєю чергою міністр закордонних справ заявив, що уряд повністю усвідомлює проблеми і труднощі закордонних пакистанців, які хочуть повернутися в свою країну. Шах Махмуд Куреші сказав, що

"Уряд ІРП буде використовувати всі можливі ресурси, щоб поетапно повернути пакистанців до себе додому", - зазначив міністр Куреші.

Фото: radio.gov.pk

Як інформували Українські Новини, Економічний координаційний комітет Ісламської Республіки Пакистан схвалив "Пакет Чота Каробар Імдад" (The "Chota Karobar Imdad Package") загальною сумою в 50 млрд. пакистанських рупій, (більше $310 млн). Основним завданням даної ініціативи є підтримка малих підприємств, в рамках якої уряд буде оплачувати рахунки за електроенергію протягом трьох місяців.

Також агентство повідомляло, що Україна відновлює евакуацію українців, які перебувають за кордоном і які висловили бажання повернутися додому. Міністерство інфраструктури вже оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу.