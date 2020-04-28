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  • Власти Пакистана одобрили пакет экономической помощи для 3,5 млн малых предприятий в условиях коронавируса
28 апреля 2020, вторник, 07:07 30
Азия 2020-04-28T07:07:01+03:00
Українські Новини
Власти Пакистана одобрили пакет экономической помощи для 3,5 млн малых предприятий в условиях коронавируса

Власти Пакистана одобрили пакет экономической помощи для 3,5 млн малых предприятий в условиях коронавируса

Ирина Дорофейчук
Экономика, Бюджет, Пакистан, Госпомощь, Пандемия, Коронавирус
Коронавирус в Пакистане. Фото: eurasiareview.com
Коронавирус в Пакистане. Фото: eurasiareview.com

Экономический координационный комитет (ECC) Исламской Республики Пакистан (ИРП) одобрил "Пакет Чота Каробар Имдад" (The "Chota Karobar Imdad Package") общей суммой в 50 млрд. пакистанских рупий, (более $310 млн). Основной задачей данной инициативы является поддержка малых предприятий, в рамках которой правительство будет оплачивать счета за электроэнергию в течение трех месяцев, сообщает информационное агентстсво DND.

На пресс-конференции в Исламабаде министр промышленности и производства ИРП Хаммад Азар заявил, что около 3,5 миллионов человек, управляющих малыми предприятиями, такими как ателье, небольшие магазины и промышленные предприятия, воспользуются этой инициативой.

"От этой правительственной программы могут выиграть малые предприятия, имеющие коммерческую электронагрузку менее пяти киловатт, и промышленные потребители менее с ежемесячной закупкой менее 70 киловатт. 95% владельцев коммерческих и 80% промышленных потребителей получат выгоду от пакета Chota Karobar Imdad", - заявил Хаммад Азхар.

Кроме того, министр отметил, что правительство выделило 75 миллиардов рупий (более $465,3 млн) для оказания помощи гражданам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Министр Азар заявил, что эта сумма была выделена по указанию премьер-министра Имрана Хана для оказания помощи рядовым рабочим и служащим.

Хаммад Азар подчеркнул, что в рамках программы данной порограмы поддержки по 12 тыс рупий (около $75) единовременных выплат будут распределены между нуждающимися гражданами Пакистана, число которых составляет от 4 до 6 миллионов граждан страны. Отмечено, что эти выплаты дополнительно будут начислены к тем 12 миллионам лиц, которые получают пособия от государственной системы социальной защиты.

Как информировали Українські Новини, Министерство социальной политики страны 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тыс. гривен и гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

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