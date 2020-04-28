У МОЗ розповіли, чи зможе Україна уникнути піку захворюваності на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна може уникнути піку захворюваності на коронавірусну інфекцію в разі дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Я впевнений, що піку, якщо ми будемо дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, ми в змозі уникнути", - сказав він.

Степанов підкреслив, що під піком захворюваності він має на увазі стан, коли медична система не в змозі надавати допомогу всім, кому вона потрібна.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які будуть перевіряти щодня, у період карантину.

Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Тим часом, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.