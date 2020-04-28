В Україні на апараті ШВЛ знаходиться 121 хворий на коронавірус. Серед них дитина і медики

На апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ) знаходиться 121 хворий на коронавірусну інфекцію, у тому числі 1 дитина, в той час, як в Україні зафіксували вже 9,4 тис. випадків Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 особа, в тому числі одна дитина та 7 медиків", - сказано в ньому.

Наголошується, що за період з початку епідемії госпіталізація знадобилася 2 980 пацієнтам, 311 з яких - медпрацівники.

На амбулаторному лікуванні залишалися 6 430 пацієнтів, з них 1 532 - медпрацівники.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб, з них 132 чоловіки та 107 жінок. 85% померлих були старше 50 років.

Серед 992 пацієнтів, які одужали з початку епідемії, 209 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. осіб.



Крім того, американські лікарі стверджують, що 80% пацієнтів з COVID-19 вмирають через підключення до вентиляційних апаратів.