підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 квітня 2020, вівторок, 10:08 6
Медицина 2020-04-28T10:09:30+03:00
Українські Новини
В Україні на апараті ШВЛ знаходиться 121 хворий на коронавірус. Серед них дитина і медики

В Україні на апараті ШВЛ знаходиться 121 хворий на коронавірус. Серед них дитина і медики

Валерия Драгомирова
МОЗ, коронавірус в Україні, Апарати ШВЛ
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD

На апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ) знаходиться 121 хворий на коронавірусну інфекцію, у тому числі 1 дитина, в той час, як в Україні зафіксували вже 9,4 тис. випадків Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 особа, в тому числі одна дитина та 7 медиків", - сказано в ньому.

Наголошується, що за період з початку епідемії госпіталізація знадобилася 2 980 пацієнтам, 311 з яких - медпрацівники.

На амбулаторному лікуванні залишалися 6 430 пацієнтів, з них 1 532 - медпрацівники.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб, з них 132 чоловіки та 107 жінок. 85% померлих були старше 50 років.

Серед 992 пацієнтів, які одужали з початку епідемії, 209 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 у всьому світі становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. осіб.


Крім того, американські лікарі стверджують, що 80% пацієнтів з COVID-19 вмирають через підключення до вентиляційних апаратів.

Більше новин про: МОЗ коронавірус в Україні Апарати ШВЛ

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 3 млн. Дані 28 квітня
Кабмін виділив 6 млрд гривень на фінансування допомог по безробіттю. Куди спрямують кошти
Новини
У МЗС розповіли, коли дозволять виїзд за кордон заробітчан 11:18
З сьогоднішнього дня в Києві частково обмежили рух на вулиці Туполєва та на проспекті Гузара 11:04
У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу на території трьох лісництв 10:33
За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 9 випадків коронавіруса 10:25
Долар знову падає в київських обмінниках. Курс валют на 28 квітня 10:24
більше новин
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі 20:52
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok