В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу, загинули майже 240 осіб

В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, якою у світі заразилися понад 3 млн, за добу 401 новий випадок. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 406 випадків; Волинська область - 260 випадків; Дніпропетровська область - 318 випадків; Донецька область - 52 випадки; Житомирська область - 354 випадки; Закарпатська область - 387 випадків; Запорізька область - 208 випадків; Івано-Франківська область - 783 випадки; Кіровоградська область - 356 випадків; м. Київ - 1298 випадків; Київська область - 604 випадки; Львівська область - 371 випадок; Луганська область - 32 випадки; Миколаївська область - 116 випадків; Одеська область - 248 випадків; Полтавська область - 180 випадків; Рівненська область - 553 випадки; Сумська область - 95 випадків; Тернопільська область - 664 випадки; Харківська область - 221 випадок; Херсонська область - 88 випадків; Хмельницька область - 72 випадки; Чернівецька область - 1429 випадків; Черкаська область - 276 випадків; Чернігівська область - 39 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 у Центр надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік. Також ринків будуть щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки. Згідно зі статистикою Держстату до оголошення карантину в січні-лютому середньодобова летальність становила 1679 осіб з них - 1142 осіб від серцево-судинних захворювань, 222 людини від раку і 10,5 осіб від ДТП.