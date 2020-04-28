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28 квітня 2020, вівторок, 09:23 31 Інфографіка
Суспільство 2020-04-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу, загинули майже 240 осіб

В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу, загинули майже 240 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, якою у світі заразилися понад 3 млн, за добу 401 новий випадок. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 406 випадків;
  • Волинська область - 260 випадків;
  • Дніпропетровська область - 318 випадків;
  • Донецька область - 52 випадки;
  • Житомирська область - 354 випадки;
  • Закарпатська область - 387 випадків;
  • Запорізька область - 208 випадків;
  • Івано-Франківська область - 783 випадки;
  • Кіровоградська область - 356 випадків;
  • м. Київ - 1298 випадків;
  • Київська область - 604 випадки;
  • Львівська область - 371 випадок;
  • Луганська область - 32 випадки;
  • Миколаївська область - 116 випадків;
  • Одеська область - 248 випадків;
  • Полтавська область - 180 випадків;
  • Рівненська область - 553 випадки;
  • Сумська область - 95 випадків;
  • Тернопільська область - 664 випадки;
  • Харківська область - 221 випадок;
  • Херсонська область - 88 випадків;
  • Хмельницька область - 72 випадки;
  • Чернівецька область - 1429 випадків;
  • Черкаська область - 276 випадків;
  • Чернігівська область - 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 у Центр надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

Також ринків будуть щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки.

Згідно зі статистикою Держстату до оголошення карантину в січні-лютому середньодобова летальність становила 1679 осіб з них - 1142 осіб від серцево-судинних захворювань, 222 людини від раку і 10,5 осіб від ДТП.

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