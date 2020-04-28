В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу, загинули майже 240 осіб

В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, якою у світі заразилися понад 3 млн, за добу 401 новий випадок. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 406 випадків;

Волинська область - 260 випадків;

Дніпропетровська область - 318 випадків;

Донецька область - 52 випадки;

Житомирська область - 354 випадки;

Закарпатська область - 387 випадків;

Запорізька область - 208 випадків;

Івано-Франківська область - 783 випадки;

Кіровоградська область - 356 випадків;

м. Київ - 1298 випадків;

Київська область - 604 випадки;

Львівська область - 371 випадок;

Луганська область - 32 випадки;

Миколаївська область - 116 випадків;

Одеська область - 248 випадків;

Полтавська область - 180 випадків;

Рівненська область - 553 випадки;

Сумська область - 95 випадків;

Тернопільська область - 664 випадки;

Харківська область - 221 випадок;

Херсонська область - 88 випадків;

Хмельницька область - 72 випадки;

Чернівецька область - 1429 випадків;

Черкаська область - 276 випадків;

Чернігівська область - 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 у Центр надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

Також ринків будуть щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки.

Згідно зі статистикою Держстату до оголошення карантину в січні-лютому середньодобова летальність становила 1679 осіб з них - 1142 осіб від серцево-судинних захворювань, 222 людини від раку і 10,5 осіб від ДТП.