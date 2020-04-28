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  • Єгипет продовжує надзвичайний стан через коронавірус ще на три місяці
28 квітня 2020, вівторок, 09:13 6
Світ 2020-04-28T09:18:06+03:00
Українські Новини
Єгипет продовжує надзвичайний стан через коронавірус ще на три місяці

Єгипет продовжує надзвичайний стан через коронавірус ще на три місяці

Елизавета Кесельман
Єгипет, Надзвичайний стан, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Єгипті
Єгипет. Піраміди. Фото: coraltravel.ua
Єгипет. Піраміди. Фото: coraltravel.ua

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що зняття карантину в країні призведе до нової хвилі епідемії. Такої ж думки дотримується президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, проте крім цього, в країні продовжили надзвичайний стан і комендантську годину ще на три місяці. Про це передає Eg24.

Наголошується, що рішення прийнято через загроз здоров'ю громадян. Відповідний указ опублікований в офіційній газеті. Режим комендантської години в ряді районів півночі Синайського півострова.

"Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 (за місцевим часом) 28 квітня... після розгляду точки зору кабінету міністрів і зважаючи небезпечних умов, пов'язаних з безпекою і здоров'ям громадян", - йдеться в указі.

Як повідомляли Українські Новини, Японія вирішила посилити карантин, і в цілях безпеки заборонила в'їзд в країну для громадян 14 держав, серед яких є Україна.

Крім того, за порушення карантину Швеція закриває громадські заклади.

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