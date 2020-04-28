Єгипет продовжує надзвичайний стан через коронавірус ще на три місяці

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що зняття карантину в країні призведе до нової хвилі епідемії. Такої ж думки дотримується президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, проте крім цього, в країні продовжили надзвичайний стан і комендантську годину ще на три місяці. Про це передає Eg24. Наголошується, що рішення прийнято через загроз здоров'ю громадян. Відповідний указ опублікований в офіційній газеті. Режим комендантської години в ряді районів півночі Синайського півострова. "Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 (за місцевим часом) 28 квітня... після розгляду точки зору кабінету міністрів і зважаючи небезпечних умов, пов'язаних з безпекою і здоров'ям громадян", - йдеться в указі. Як повідомляли Українські Новини, Японія вирішила посилити карантин, і в цілях безпеки заборонила в'їзд в країну для громадян 14 держав, серед яких є Україна. Крім того, за порушення карантину Швеція закриває громадські заклади.