Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні

В той час, як з 1 травня стартує автоматична індексація пенсій, яку пенсіонери чекали ще в березні, а влада планувала відкласти до вересня, Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 квітня 2020 року.

Про це повідомляє ПФУ в Facebook у понеділок, 27 квітня.

Згідно з даними Фонду, середній розмір виплат для 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Як повідомляли Українські Новини, по тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до 25 квітня.

Раніше на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

Тим часом, на виплату пенсій у квітні направили рекордну суму.