Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину

Другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину, який продовжили до 11 травня, можуть початися одночасно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Якщо Уряд буде бачити, що кількість хворих знижується, то другий, третій або четвертий етапи можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу", — написав прем'єр.

За його словами, в той же час, якщо в країні буде спостерігатися значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи можуть бути посилені.

Він зазначив, що на окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями навчальних закладів, кафе, спортивних залів тощо

Ці обмеження уряд буде пом'якшувати на кожному етапі.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

З початку квітня в Окружному адміністративному суді Києва зареєстрували 22 позови проти Кабінету міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень за поширення коронавірусу.