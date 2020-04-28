Міністр економіки Петрашко у березні заробив в два рази менше свого держсекретаря

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашко за березень становила 34 тис. гривень, його заступників - від 48 тис. до 65 тис. гривень, державного секретаря - 68 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Петрашко в березні, склала 33 729 гривень, з яких посадовий оклад склав 28 108 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 5 622 гривні.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 53 771 гривню, заступників Тараса Висоцького - 64 637 гривень, Світлани Панаиотиди - 64 675 гривень, Дмитра Романовича - 56 183 гривні, заступника - торгового представника Тараса Качки - 56 449 гривень, Сергія Ніколайчука - 64 675 гривень, Юлії Свириденко - 56 221 гривню, Сергія Глущенка - 48 294 гривні, Ігоря Дядюри - 48 294 гривні, держсекретаря Олександра Черних - 68 151 гривню.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати за березень Мінекономіки

Документ про зарплати в Мінекономіки

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Також Мінекономіки хоче розробити антикоронавирусные правила і запустити ринки.