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28 квітня 2020, вівторок, 07:17 5 Документ
Кабмін 2020-04-28T07:17:01+03:00
Українські Новини
Міністр економіки Петрашко у березні заробив в два рази менше свого держсекретаря

Міністр економіки Петрашко у березні заробив в два рази менше свого держсекретаря

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Мінекономіки, Ігор Петрашко, Зарплата за березень
Ігор Петрашко. Скріншот телеканалу
Ігор Петрашко. Скріншот телеканалу "Рада"

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашко за березень становила 34 тис. гривень, його заступників - від 48 тис. до 65 тис. гривень, державного секретаря - 68 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Петрашко в березні, склала 33 729 гривень, з яких посадовий оклад склав 28 108 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 5 622 гривні.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 53 771 гривню, заступників Тараса Висоцького - 64 637 гривень, Світлани Панаиотиди - 64 675 гривень, Дмитра Романовича - 56 183 гривні, заступника - торгового представника Тараса Качки - 56 449 гривень, Сергія Ніколайчука - 64 675 гривень, Юлії Свириденко - 56 221 гривню, Сергія Глущенка - 48 294 гривні, Ігоря Дядюри - 48 294 гривні, держсекретаря Олександра Черних - 68 151 гривню.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати за березень Мінекономіки

Документ про зарплати в Мінекономіки

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Також Мінекономіки хоче розробити антикоронавирусные правила і запустити ринки.

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